Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 66,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 12'573 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 66,60 CHF. Bei 67,46 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 371'184 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,42 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,42 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 38,43 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.70 Mrd. CHF gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 26.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Holcim ein EPS in Höhe von 3,36 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie

Milliardendeal: Holcim übernimmt Xella - Aktie mit Gewinnen

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor 5 Jahren verdient