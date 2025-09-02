|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Nachfolge
|
02.09.2025 13:12:36
HHLA-Aktie in Rot: Marcus Vitt zum Aufsichtsratschef berufen
Nach dem Rückzug von Rüdiger Grube als Aufsichtsratsvorsitzender des Hamburger Hafenlogistikers HHLA steht nun sein Nachfolger fest.
Zudem sollen Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sowie Katharina Kriston (Leiterin des Zentralamtes der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation) Mitglieder des Aufsichtsrates werden. Grube scheidet demzufolge Ende September aus.
Die mehrheitlich staatlich geführte Hamburger Hafen und Logistik AG betreibt Terminals im Hamburger Hafen und im Ausland und transportiert Güter mit Zügen und Lkw durch Europa.
Im November vergangenen Jahres war die weltgrösste Containerreederei MSC bei der HHLA eingestiegen. Abgemacht ist, dass die Reederei bis zu 49,9 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft, dem Mehrheitsaktionär, halten wird. Der Einstieg war und ist umstritten.
Neuer Chef startet auch Anfang Oktober
Auch der Posten langjährigen Vorstandsvorsitzenden war erst kürzlich neu besetzt worden. Angela Titzrath verlässt nach neun Jahren an der Spitze vorzeitig das Unternehmen. Ihr folgt der Niederländer Jeroen Eijsink. Der 52-Jährige beginnt ebenfalls zum 1. Oktober.
Grube sass nach Unternehmensangaben seit Juni 2017 im HHLA-Aufsichtsrat. Grube habe das Unternehmen durch viele wegweisende Prozesse geführt, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) laut Mitteilung. "In den vergangenen acht Jahren haben wir global und in der HHLA bewegte Zeiten erlebt." Zuletzt gab es auch Vorwürfe, dass Grube in zu vielen Aufsichtsräten sitze und damit gegen das Aktienrecht verstosse.
Via XETRA gibt die HHLA-Aktie zeitweise 0,95 Prozent auf 20,80 Euro ab.
/cgl/DP/mis
HAMBURG (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
|
12:00
|EQS-News: Changes in HHLA’s Supervisory Board (EQS Group)
|
12:00
|EQS-News: Veränderungen im HHLA-Aufsichtsrat (EQS Group)
|
27.08.25
|HHLA-Aktie: Neue Explosionen im Hamburger Hafen (AWP)
|
18.08.25
|HHLA-Aktie dennoch in Rot: Hamburger Hafen mit höherem Containerumschlag als Wettbewerber (AWP)
|
14.08.25
|HHLA-Aktie dennoch fester: Gewinnrückgang im zweiten Quartal (AWP)
|
14.08.25
|EQS-News: HHLA schliesst erstes Halbjahr 2025 sehr erfolgreich ab (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: HHLA closes first half of 2025 very successfully (EQS Group)
|
30.07.25
|HHLA: Jeroen Eijsink wird neuer Chef der Hamburger Hafenlogistik AG (Spiegel Online)
Analysen zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
UBS am 01.09.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Dienstag mit Verlusten. An den Märkten in Asien ging es vorwiegend nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}