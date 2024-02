Hedgefondsmanager lobt Goldman Sachs: "Beste Talente" kommen von der US-Investmentbank

• Weinstein: Die Top-Talente stammen von Goldman Sachs• Hedgefondsmanager lobt Kommunikationsfähigkeiten, Fachwissen & Co.• Mentor für Karriere ebenfalls von Bedeutung

Boaz Weinstein, ehemaliger Hedgefondsmanager unter anderem bei der Deutschen Bank und Gründer des Hedgefonds Saba Capital, hat kürzlich die Bedeutung von Talenten aus einer bestimmten Investmentbank hervorgehoben. Weinstein lobte die Kommunikationsfähigkeiten und das Fachwissen der Mitarbeiter und betonte ihre herausragende Leistungsfähigkeit in der Finanzbranche. "Das beste Unternehmen in Bezug auf die Qualität der Mitarbeiter ist Goldman Sachs", betonte Weinstein gegenüber Studenten auf der Alternative Investments -Konferenz der London School of Economics.

Richtiges Unternehmen, Mentoring & Co.

Zwar kämen die besten Talente von der US-Grossbank, doch bewertet Weinstein nicht alle Jobs dort gleich, heisst es bei eFinancialCareers. "Du könntest zur langweiligsten Gruppe gehören", Komplexität sei dabei jedoch vorzuziehen.

Die Zeit bei Goldman Sachs sei zwar überaus wertvoll, so Weinstein, zusätzlich sei jedoch noch ein weiterer Punkt äusserst relevant: Ein "Mentor, der fünf dumme Fragen pro Tag beantwortet". Mit der Zeit würden daraus "drei dumme und zwei gute Fragen". Auch Weinstein selbst hatte eine Zeit lang bei Goldman Sachs gearbeitet. Sein Mentor war David Delucia, damaliger Leiter des Anleihenhandels. Weinstein habe ebenfalls viele Fragen gestellt und sich bemüht, sich mit seinem Mentor anzufreunden: "Es ist sehr schwer für jemanden, sauer auf Dich zu sein, weil Du nach Feierabend Fragen stellst, wenn Du dafür anbietest, etwas innerhalb der Geschäftszeiten zu erledigen". Nähe sei ebenfalls wichtig: "Wenn es aggressiv erscheint, bei morgendlichen Besprechungen dabei zu sein, ist es das nicht. Wie verkaufen Sie, wenn Sie sich selbst nicht in den Raum bringen?". In diesem Zusammenhang erwähnte der Hedgefondsmanager auch, dass Homeoffice nicht die beste Idee sei, denn so sei man weniger präsent, worunter der Erfolg durchaus leiden könnte, heisst es bei eFinancialCareers.

Top-Talente von Goldman Sachs

Mit dieser Einschätzung steht Weinstein nicht alleine da. Auch Ken Griffin, CEO des Hedgefonds Citadel, betonte bereits vor einiger Zeit, dass einige der talentiertesten Köpfe der Finanzdienstleistungsbranche von Goldman Sachs kämen. Ihm gefalle insbesondere die Tatsache, dass die Leute von Goldman Sachs über gute Kommunikationsfähigkeiten verfügten: "Eine Sache, die uns bei Citadel immer wichtig ist, sind Kommunikationsfähigkeiten. Unsere Kollegen sind fast durchweg gute Kommunikatoren. Das haben wir von Goldman Sachs übernommen. Wenn man 15 Jahre zurückblickt, waren die Leute bei Goldman Sachs immer souveräner und wortgewandter und besser in der Lage, Konzepte auszudrücken", zitiert eFinancialCareers Griffin.

Goldman Sachs hat als eine der führenden Investmentbanken der Welt seit geraumer Zeit den Ruf, Top-Talente anzuziehen und auszubilden.

Redaktion finanzen.ch