HBM-Portfoliounternehmen Merus wird von Genmab gekauft

Zürich (awp) - Das HBM-Portfoliounternehmen Merus wird vom dänischen Biopharmakonzern Genmab für insgesamt 8 Milliarden US-Dollar übernommen. Aktuell hält HBM einen Anteil von 1,2 Prozent an Merus, wie die auf den Gesundheitssektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft am Montag mitteilte.

Genmab zahlt 97 Franken je Merus-Aktie, was einem Aufschlag von 41 Prozent zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag entspricht. Seit 2021 hat HBM insgesamt 31,4 Millionen Dollar in Merus investiert und hält derzeit 1 Million Aktien.

cg/ys