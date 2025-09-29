HBM Healthcare Investments Aktie 1262725 / CH0012627250
29.09.2025 11:30:36
HBM-Portfoliounternehmen Merus wird von Genmab gekauft
Zürich (awp) - Das HBM-Portfoliounternehmen Merus wird vom dänischen Biopharmakonzern Genmab für insgesamt 8 Milliarden US-Dollar übernommen. Aktuell hält HBM einen Anteil von 1,2 Prozent an Merus, wie die auf den Gesundheitssektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft am Montag mitteilte.
Genmab zahlt 97 Franken je Merus-Aktie, was einem Aufschlag von 41 Prozent zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag entspricht. Seit 2021 hat HBM insgesamt 31,4 Millionen Dollar in Merus investiert und hält derzeit 1 Million Aktien.
cg/ys
