Handel in New York: S&P 500 steigt am Mittag

Um 17:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.89 Prozent auf 6’430.23 Punkte an. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 49.876 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.436 Prozent stärker bei 6’401.21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’373.45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’430.29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’385.76 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’259.75 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’844.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’344.39 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 9.57 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’430.29 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Hanesbrands (+ 25.98 Prozent auf 6.09 USD), United Airlines (+ 9.64 Prozent auf 97.94 USD), Delta Air Lines (+ 8.99 Prozent auf 58.31 USD), Alaska Air Group (+ 8.96 Prozent auf 55.72 USD) und Microchip Technology (+ 7.33 Prozent auf 65.42 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Cardinal Health (-7.07 Prozent auf 146.51 USD), CME Group A (-3.27 Prozent auf 276.42 USD), Welltower (-3.26 Prozent auf 162.55 USD), McKesson (-3.22 Prozent auf 651.09 USD) und American Water Works (-2.61 Prozent auf 141.75 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14’919’983 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.826 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

