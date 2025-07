Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0.25 Prozent höher bei 20’730.49 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.193 Prozent stärker bei 20’717.81 Punkten, nach 20’677.80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 20’751.05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’507.06 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.670 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19’701.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16’307.16 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 16.07.2024, bei 18’509.34 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 7.52 Prozent zu. Bei 20’836.04 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 8.08 Prozent auf 6.29 USD), Microvision (+ 5.26 Prozent auf 1.40 USD), Cerus (+ 4.44 Prozent auf 1.41 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 4.29 Prozent auf 129.63 USD) und Cogent Communications (+ 4.06 Prozent auf 52.29 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Merit Medical Systems (-10.31 Prozent auf 83.95 USD), ASML (-8.33 Prozent auf 754.45 USD), Baiducom (-7.48 Prozent auf 86.32 USD), ADTRAN (-4.72 Prozent auf 7.47 EUR) und ANSYS (-4.69 Prozent auf 374.30 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 37’902’659 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.582 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Integra LifeSciences-Aktie hat mit 5.24 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

