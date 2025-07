Donnerstagshandel in New York: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Zum Handelsende erhöhte sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.54 Prozent auf 6’297.36 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 48.535 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.058 Prozent tiefer bei 6’260.07 Punkten, nach 6’263.70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6’262.27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’304.69 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.675 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 17.06.2025, den Wert von 5’982.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’282.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’588.27 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7.31 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6’304.69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Snap-On (+ 7.92 Prozent auf 337.80 USD), Albemarle (+ 7.57 Prozent auf 75.74 USD), PepsiCo (+ 7.45 Prozent auf 145.44 USD), Allegion (+ 5.11 Prozent auf 153.53 USD) und Brown-Forman B (+ 4.95 Prozent auf 29.04 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Elevance Health (-12.22 Prozent auf 302.45 USD), Abbott Laboratories (-8.52 Prozent auf 120.51 USD), Molina Healthcare (-5.47 Prozent auf 204.25 USD), ANSYS (-4.69 Prozent auf 374.30 USD) und Omnicom Group (-4.31 Prozent auf 70.86 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 37’124’860 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.610 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch