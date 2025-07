Starker Wochentag in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ging es im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.74 Prozent aufwärts auf 23’078.04 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.101 Prozent fester bei 22’931.02 Punkten in den Handel, nach 22’907.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22’905.51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23’104.72 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1.31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’719.08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18’258.09 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19’799.14 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10.02 Prozent aufwärts. Bei 23’104.72 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 36.24 Prozent auf 3.12 USD), PepsiCo (+ 7.45 Prozent auf 145.44 USD), CSX (+ 3.73 Prozent auf 34.50 USD), Cintas (+ 3.69 Prozent auf 221.92 USD) und Mondelez (+ 3.45 Prozent auf 69.80 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen ANSYS (-4.69 Prozent auf 374.30 USD), Micron Technology (-2.72 Prozent auf 113.26 USD), MercadoLibre (-2.25 Prozent auf 2’351.14 USD), Paccar (-1.40 Prozent auf 94.05 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-1.34 Prozent auf 463.27 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Lucid-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 162’613’811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.610 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die JDcom-Aktie hat mit 7.51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch