Handel in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0.22 Prozent auf 21’591.25 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.083 Prozent auf 21’526.33 Punkte an der Kurstafel, nach 21’544.27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 21’476.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21’592.26 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0.581 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 21’108.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’199.16 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17’754.82 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11.98 Prozent aufwärts. Bei 21’803.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’784.03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 3D Systems (+ 21.86 Prozent auf 2.62 USD), Geospace Technologies (+ 5.75 Prozent auf 21.35 USD), Photronics (+ 5.03 Prozent auf 23.39 USD), American Eagle Outfitters (+ 4.64 Prozent auf 12.75 USD) und Lifetime Brands (+ 4.36 Prozent auf 4.07 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Grupo Financiero Galicia (-4.74 Prozent auf 39.58 USD), Donegal Group B (-4.56 Prozent auf 14.22 USD), Cerus (-4.14 Prozent auf 1.28 USD), Taylor Devices (-3.99 Prozent auf 49.34 USD) und Veeco Instruments (-3.79 Prozent auf 23.83 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 16’163’158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.776 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11.43 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch