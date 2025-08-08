Handel in New York: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.81 Prozent höher bei 21’415.08 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.347 Prozent stärker bei 21’316.37 Punkten, nach 21’242.70 Punkten am Vortag.

Bei 21’284.97 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 21’430.75 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2.69 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 08.07.2025, den Stand von 20’418.46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17’928.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16’660.02 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11.07 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 21’457.48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Gilead Sciences (+ 8.40 Prozent auf 119.54 USD), DXP Enterprises (+ 5.80 Prozent auf 110.33 USD), Americas Car-Mart (+ 5.14 Prozent auf 43.48 USD), Erie Indemnity (+ 4.51 Prozent auf 368.50 USD) und Synaptics (+ 4.35 Prozent auf 62.30 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Geospace Technologies (-20.73 Prozent auf 13.73 USD), Computer Programs and Systems (-13.64 Prozent auf 18.30 USD), PDF Solutions (-13.32 Prozent auf 19.23 USD), Cogent Communications (-12.45 Prozent auf 30.94 USD) und Sangamo Therapeutics (-7.58 Prozent auf 0.45 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 9’189’645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.755 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.17 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch