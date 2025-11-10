Handel in London: FTSE 100 legt am Montagmittag zu

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.98 Prozent fester bei 9’777.41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.776 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 9’682.57 Punkten, nach 9’682.57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 9’786.47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9’682.57 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’427.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, mit 9’095.73 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Wert von 8’072.39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 18.37 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9’787.63 Punkten. Bei 7’544.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Diageo (+ 7.62 Prozent auf 18.58 GBP), Ocado Group (+ 6.85 Prozent auf 2.11 GBP), Fresnillo (+ 4.80 Prozent auf 22.97 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3.71 Prozent auf 3.80 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3.18 Prozent auf 11.12 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen BT Group (-1.56 Prozent auf 1.77 GBP), Compass Group (-1.00 Prozent auf 24.80 GBP), J Sainsbury (-0.99 Prozent auf 3.46 GBP), National Grid (-0.77 Prozent auf 11.62 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0.56 Prozent auf 92.18 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 21’124’123 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 227.409 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

