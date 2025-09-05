|
05.09.2025 19:12:37
Groupe E ernennt Alain Sapin zum Generaldirektor
Zürich (awp) - Der Energiekonzern Groupe E hat Alain Sapin defintiv zum neuen Generaldirektor ernannt. Der 59-Jährige hatte die Funktion bereits seit Mai 2025 interimistisch inne. Der Verwaltungsrat bestätigte ihn nun in dieser Rolle, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
Sapin ist seit mehr als 20 Jahren Teil der Generaldirektion von Groupe E. Der ausgebildete Elektroingenieur und promovierte Technikwissenschaftler der ETH Lausanne (EPFL) leitete zuletzt die Direktion Elektrische Energie. In dieser Funktion war er für Wasserkraft, Wärmeproduktion, erneuerbare Energien, Stromhandel und den Ausbau der Elektromobilität verantwortlich. Dabei führte er zahlreiche Grossprojekte.
Verwaltungsratspräsident Pierre Varenne erklärte, Sapin sei mit den Herausforderungen des Energiesektors bestens vertraut und habe die nötige Erfahrung, um Groupe E durch den Wandel der Branche zu steuern. Der neue Generaldirektor will den Fokus künftig unter anderem auf eine stärkere Kundennähe, stabile Qualität und eine verbesserte Finanzleistung legen. Zugleich soll die Umsetzung der Unternehmensstrategie und die Beschleunigung der Energiewende vorangetrieben werden.
Groupe E mit Sitz im freiburgischen Granges-Paccot beschäftigt rund 2450 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in der Westschweiz in der Strom- und Wärmeproduktion sowie in den Bereichen Gebäudetechnik, Mobilität, Klimatisierung und Wasseraufbereitung tätig.
to/mk
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|09:00
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht etwas leichter ins Wochenende -- DAX letztlich in Rot -- Börsen in Asien schliessen mit Kursgewinnen
Der heimische Leitindex präsentierte sich am Freitag etwas schwächer. Am deutschen Aktienmarkt ging es abwärts. Die US-Börsen geben nach neuen Rekorden nach. In Fernost dominierten die Käufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}