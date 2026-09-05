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05.09.2026 17:00:00

Green Bonds Hit Record High Despite Persistent Challenges

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Green bonds account for a tiny proportion of the global bond market but have significant growth potential as consumers become increasingly concerned about environmental issues, such as climate change. The issuance of green bonds could also support governments worldwide in undergoing a green transition. Green bonds contribute to projects that support the environment, such as renewable energy, clean transportation, and pollution reduction. They have become a means for governments and companies to attract investors who care about sustainability and…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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