Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’046 0.2%  Euro 0.9405 0.2%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’429 -1.0%  Bitcoin 64’609 -1.5%  Dollar 0.8097 0.3%  Öl 95.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
Novartis-Aktie: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Apple, Coca-Cola & Alphabet: Warum diese Buffett-Aktien auf Jahrzehnte setzen
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Suche...
Misserfolg 05.09.2026 10:47:37

Novartis-Aktie: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt

Novartis-Aktie: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt

Der Novartis-Wirkstoff Pelacarsen hat in der Phase-III-Studie Lp(a)Horizon ihren primären Endpunkt nicht erreicht.

Das Medikament konnte das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herztod gegenüber einem Placebo-Scheinmedikament nicht signifikant senken, teilte Novartis in der Nacht auf Samstag mit.

Zwar wurden bei den Studienteilnehmern tiefere Werte des Blutfetts Lipoprotein(a) gemessen, doch führte dies nicht zu weniger Herz-Kreislauf-Ereignissen. An der Studie nahmen 8323 Patienten mit erhöhtem Lipoprotein(a) und Herz-Kreislauf-Erkrankung teil. Sie erhielten bereits eine leitliniengerechte Behandlung, etwa mit Medikamenten zur Blutfett- und Blutdrucksenkung.

Pelacarsen ist ein Wirkstoff, der die Produktion von Lipoprotein(a) im Körper hemmt und ist bisher nicht zugelassen. Die vollständigen Studiendaten werden zu einem späteren Zeitpunkt anlässlich eines Kongresses präsentiert.

awp-robot/mk

Basel (awp)

Weitere Links:

Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS NVIDIA kauft Hugging Face: Beginnt jetzt die nächste Stufe der KI-Dominanz?
04.09.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
04.09.26 SMI-Anleger noch zurückhaltend
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
04.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
03.09.26 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
03.09.26 Marktüberblick: Banken gesucht
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’996.14 19.19 SJYB2U
Short 15’286.85 13.84 S7BCRU
Short 15’849.12 8.94 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.84 STBJYU
Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag leichter
Krypto-Comeback: Bitcoin steigt über 81'000 US-Dollar – doch Fidelity warnt
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 36/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.