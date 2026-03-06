Granite Ridge Resources Aktie 122673570 / US3874321074
|
06.03.2026 04:51:51
Granite Ridge Resources, Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT):
Earnings: -$25.06 million in Q4 vs. -$11.62 million in the same period last year. EPS: -$0.19 in Q4 vs. -$0.09 in the same period last year. Excluding items, Granite Ridge Resources, Inc. reported adjusted earnings of $1.51 million or $0.01 per share for the period.
Revenue: $105.49 million in Q4 vs. $106.31 million in the same period last year.
Nachrichten zu Granite Ridge Resources Inc Registered Shs
|
04.03.26
|Ausblick: Granite Ridge Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Granite Ridge Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Granite Ridge Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Granite Ridge Resources Inc Registered Shs
