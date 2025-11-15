Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie 11954206 / US86562M2098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.11.2025 13:19:06
Google Announces $40 Bln Texas Investment To Expand Cloud And AI Infrastructure
(RTTNews) - Google announced a $40 billion investment in Texas through 2027, aimed at building new cloud and artificial intelligence infrastructure. The funding will support the development of new data center campuses in Armstrong County and Haskell County, strengthening the company's ability to meet growing demand for advanced computing power.
As part of this expansion, Google reaffirmed its commitment to responsible infrastructure growth. The company will bring new energy resources onto the grid, cover operational costs, and support community energy efficiency programs. In Texas, this includes the launch of a $30 million Energy Impact Fund to accelerate local energy initiatives, along with more than 6,200 megawatts of new energy generation and capacity secured through power purchase agreements with energy developers. One of the new Haskell County data centers will be built alongside a solar and battery storage plant, integrating renewable energy directly into operations.
Google also highlighted its focus on workforce development. In partnership with the electrical training ALLIANCE, the company will help train existing electrical workers and more than 1,700 apprentices in Texas by 2030. This initiative is expected to more than double the projected pipeline of new electricians in the state, ensuring that the labor force is prepared to support the construction and operation of next-generation infrastructure.
Nachrichten zu Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (spons. ADRs)
|
30.07.25
|Ausblick: Sumitomo Mitsui Financial Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Sumitomo Mitsui Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (spons. ADRs)
ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.
Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen tiefrot ins Wochennde -- Wall Street schliesst uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.