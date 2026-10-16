Goodpatch legte Quartalsergebnis vor

Goodpatch stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.90 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Goodpatch einen Umsatz von 1.25 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 40.50 JPY beziffert, während im Vorjahr 46.35 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 5.20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Goodpatch 5.09 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch