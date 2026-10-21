Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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21.10.2026 14:07:44
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Buy
Die Fresenius SE-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Gewinndynamik des Medizinkonzerns sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag in seinem Ausblick. Bei der Medikamentensparte Kabi erwartet er ein breit angelegtes Wachstum, während die Entwicklung des Krankenhausbetreibers Helios die übliche Saisonalität in Spanien widerspiegeln sollte. Bei der Dialyse-Beteiligung Fresenius Medical Care erwartet der Experte den stärksten Rückgang der Behandlungstage im laufenden Jahr.
Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 13:51 Uhr 0.8 Prozent. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 21.21 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162’595 Fresenius SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 7.4 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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