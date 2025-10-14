Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’443 -0.3%  SPI 17’150 -0.4%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’179 -0.9%  Euro 0.9287 -0.2%  EStoxx50 5’519 -0.9%  Gold 4’122 0.3%  Bitcoin 89’838 -3.1%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 62.5 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Gold-Rekordrally geht weiter - Silber ebenfalls so teuer wie noch nie
Rio Tinto-Aktie im Minus: Eisenerz-Förderung in Q3 bleibt konstant
BP-Aktie aber schwach: Raffineriemargen steigen voraussichtlich - Produktion nimmt zu
NVIDIA-Aktie steigt: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Suche...
14.10.2025 09:45:36

Givaudan-Aktie nach Zahlen klar fester - Luxusparfümerie überzeugt

Zürich (awp) - Die Aktien von Givaudan legen am Dienstag im frühen Handel deutlich zu. Analysten sehen ihre Erwartungen leicht übertroffen. Die Aktie wird nun zum Teil als günstig eingestuft.

Bis um 9.35 Uhr gewinnen die Titel 1,3 Prozent auf 3409 Franken und gehören damit zu den grössten Gewinnern im SMI. Der Leitindex selbst notiert zur selben Zeit 0,4 Prozent im Minus. Noch vor rund einem Jahr notierte Givaudan bei Kursen von über 4500 Franken.

Analysten verweisen darauf, dass das organische Wachstum im dritten Quartal über den Erwartungen lag. Der Genfer Konzern wies einen Wert von 4,4 Prozent aus, während die Prognose gemäss AWP-Konsens bei 4,1 Prozent gelegen hatte. Besonders gelobt wird die anhaltend starke Entwicklung in der Luxusparfümerie (organisch: +19% im Q3).

Vontobel spricht von einer "bemerkenswerten Leistung". Der zuständige Analyst erachtet die Aktie nach dem deutlichen Kursrückgang denn auch weiterhin als klar unterbewertet. Seine Einschätzung sieht er durch die aktuellen Zahlen bestätigt: Der Genfer Konzern schneide besser ab als die direkte Konkurrenz sowie der breitere Konsumgütersektor.

Die ZKB spricht derweil von "soliden" Zahlen und betont ebenfalls die "anhaltende Stärke" im Geschäft mit Luxusparfüms. Zwar habe sich das Wachstum im dritten Quartal erwartungsgemäss etwas verlangsamt, die operative Leistung sei aber weiterhin überzeugend, so der zuständige Analyst.

Angesichts eines bereinigten 12-Monats-KGV von 26,4x und eines EV/EBITDA-Multiples von 17,9x erachtet auch der ZKB-Experte die Aktie als günstig bewertet. Den fairen Wert sieht er bei 4534 Franken - mehr als 1000 Franken über dem aktuellen Niveau.

jl/rw

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

09:18 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
08:58 SMI-Anleger bleiben vorsichtig
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Unterstützung auf der Probe
13.10.25 Logo WHS Levi’s-Aktie im Check: Zölle, Margendruck, Wachstum – wie steht es wirklich um die Jeans-Ikone?
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’968.69 19.76 BA5S0U
Short 13’251.94 13.53 BU9S6U
Short 13’718.62 8.92 U9VBSU
SMI-Kurs: 12’442.91 14.10.2025 09:31:31
Long 11’894.46 18.86 SKIBKU
Long 11’658.64 13.83 S7MBDU
Long 11’139.27 8.80 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Meyer Burger-Aktie im Sinkflug: Dekotierung per 14. Januar 2026
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Entspannungssignale von der Zollfront: US-Börsen legen zu -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX zum Handelsende höher -- Märkte in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Roche-Aktie wenig bewegt: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten angekündigt - FDA-Zulassung für Elecsys
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diginex-Aktie erholt sich: Kursplus nach starkem Einbruch
Gold nimmt Rekordjagd wieder auf - Zollstreit im Fokus
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
PSI Software-Aktie hebt ab: Warburg Pincus will PSI Software für rund 700 Millionen Euro übernehmen

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:37 Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste - Sorgen vor eskalierendem Zollstreit
09:36 ROUNDUP: Gold-Rekordrally geht weiter - Silber ebenfalls so teuer wie noch nie
09:20 Prozess gegen Ex-Milliardär Benko begonnen
09:11 AKTIEN IM FOKUS: Michelin-Gewinnwarnung belastet auch Conti und Pirelli
09:04 ROUNDUP/Höchststand im September: Inflation steigt auf 2,4 Prozent
09:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 72 Euro
09:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'
09:04 GNW-News: /
09:03 Aktien Asien: Politische Lage zwingt japanische Aktien in die Knie
08:49 Streiks beeinträchtigen Verkehr und Touristen in Griechenland