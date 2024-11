Givaudan Aktie News: Givaudan legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3'952,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'654 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 3'958,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'934,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'397 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4'690,00 CHF) erklomm das Papier am 26.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,67 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3'209,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 18,80 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 68,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,09 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 23.01.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 125,29 CHF je Givaudan-Aktie.

