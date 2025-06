ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 4000 auf 4210 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 und 2026 dürften Jahre mit geringem Volumenwachstum werden, gibt sich Geoff Haire in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung nicht gerade optimistisch für den Chemiesektor. Darin ließ er die Ergebnisse des ersten Quartals in seine Schätzungen einfließen. Wegen der Zollauswirkungen kürzte er seine Branchen-Gewinnerwartungen für das kommende Jahr auf ein Niveau unter dem Konsens. Für Givaudan ergab sich dennoch ein höheres Kursziel. Hersteller von konsumentenseitiger Chemie gehören generell zu seinen favorisierten Subsektoren./tih/ag;