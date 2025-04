ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Eden widmete sich am Dienstag den Vergütungen der Führungsriegen in der Konsumchemiebranche. Bei Givaudan sei das Wachstums- wie auch das Margenziel 2024 übererfüllt worden, was sich in den Bonuszahlungen widerspiegle./ag/ajx;