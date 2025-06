FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal dürfte erneut solide ausfallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 22. Juli. Im gesamten ersten Halbjahr dürfte die operative Marge des Aromen- und Duftstoffherstellers im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben sein./ag/la;