Gewinnpotenzial: Portfoliomanager empfiehlt diese drei Aktien

Eine grosse Zahl von Aktien ist im Zuge der Erholungsrally heissgelaufen und befindet sich auf erhöhten Niveaus. Für Investoren ist es in diesem Umfeld schwierig, Unternehmen ausfindig zu machen, bei denen sich ein Einstieg aktuell lohnt.

• Anleger fürchten Beginn eines Sell Off• Verkanntes Gewinnpotenzial bei unbeliebten Titeln nutzen• Portfoliomanager empfiehlt drei AktienDer jüngste Börsentrend liess Anleger vor allem nach Stay-at-Home-Aktien greifen. Doch Jack Murphy, Chief Investment Officer und leitender Portfoliomanager von Levin Easterly Capital, sucht stets nach günstigen und unbeliebten Aktien - in vielen Fällen gelten diese schon seit der Finanzkrise 2008/2009 als Aussenseiter.

Gute und unterbewertete Aktien

In einem Börsenumfeld wie dem gegenwärtigen steht also an der Tagesordnung von Murphy, Aktien mit viel Luft nach oben ausfindig zu machen. Worauf er und das Investmentunternehmen besonders grossen Wert legen: "Wir mögen gute Unternehmen, die im Preis gefallen sind und attraktive Bewertungsmerkmale aufweisen, oder wir können einige Veränderungen in der Zukunft erkennen. Wir lieben Unternehmen, die sich trennen oder aufspalten."

Aktien, auf die das zutrifft, gebe es einige, erklärte er in einem Gespräch mit MarketWatch. Solche Titel wären nicht davon abhängig, dass die Wirtschaft steigt, Zinsen gesenkt oder noch mehr Stimuli in den Markt gepumpt werden.

Cashflow im Blick: General Motors vs. Tesla

Dabei handelt es sich nicht, wie man im ersten Moment meinen möge, um völlig unbekannte Unternehmen, die eher am Rande des Börsenparketts agieren oder neu auf dem Aktienmarkt sind. Die drei "Picks of the Day", die der Portfoliomanager gegenüber MarketWatch nannte, dürften schon fast als alte Hasen gelten: General Motors erhält besonders Aufmerksamkeit - im Vergleich zu Tesla sei der Autobauer besser aufgestellt. Beeindruckend findet Murphy insbesondere den Free Cashflow. Während der traditionelle US-Konzern Milliarden Dollar an Free Cashflow generiert, weist er einen Börsenwert in Höhe von 42,9 Milliarden US-Dollar aus. Im Vergleich dazu sieht es bei Tesla, wo nicht mal eine Milliarde Free Cashflow auf eine Marktkapitalisierung von rund 390 Milliarden US-Dollar trifft, ganz anders aus. Murphy bemängelt hier eine "massive Diskrepanz".

Den Daumen hebt er jedenfalls für GM und wagt eine Prognose: "Wir glauben, dass sie gerade eine strategische Überprüfung durchlaufen, ob sie einen teilweisen Börsengang ihres Geschäfts mit automatisierten Elektrofahrzeugen durchführen sollten", angesichts dessen die GM-Aktie um 50 Prozent unterbewertet wäre, gibt MarketWatch Murphy wieder.

Aktien von Vodafone und DuPont im Blick

Potenzial sieht der Börsenexperte ebenso beim europäischen Kabelbetreiber Vodafone sowie beim Mischkonzern DuPont. Bei Vodafone überzeugt ihn die Dividendenrendite sowie ein von seiner Seite aus erwarteter Börsengang der Mobilfunkmastensparte. Die Aktien liegen seit Jahresbeginn deutlich im Minus - Murphy spricht der Aktie ein optimistisches Kurspotenzial von mindestens 35 Prozent zu.

Daneben steht DuPont im Fokus: Hier beobachtet der Portfoliomanager insbesondere das Vorgehen bei der Zusammenlegung der Ernährungsgeschäfte International Flavors und Fragrances IFF. "Das ist eine unglaublich aktionärsfreundliche Transaktion, weil IFF mit einem hohen Aufschlag auf den Wert von DuPont gehandelt wird", erklärt er gegenüber MarketWatch. Ein Spin-Off stellt Murphy derweil für 2021 in Aussicht. Auch für die DuPont-Aktie hält er einen Kurssprung um rund 50 Prozent auf bis zu 85 US-Dollar möglich.

Redaktion finanzen.ch