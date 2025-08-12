Gewinne in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.39 Prozent auf 21’681.90 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.571 Prozent höher bei 21’507.44 Punkten, nach 21’385.40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 21’689.68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’386.25 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20’585.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18’708.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16’780.61 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 12.45 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’689.68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit 3D Systems (+ 29.55 Prozent auf 2.28 USD), Sangamo Therapeutics (+ 17.51 Prozent auf 0.52 USD), AAON (+ 15.09 Prozent auf 82.95 USD), JetBlue Airways (+ 12.18 Prozent auf 4.79 USD) und Lifetime Brands (+ 11.78 Prozent auf 4.08 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Elron Electronic Industries (-10.81 Prozent auf 1.65 USD), Mind CTI (-10.63 Prozent auf 1.14 USD), Ballard Power (-3.89 Prozent auf 1.73 USD), Paychex (-2.60 Prozent auf 134.99 USD) und Myriad Genetics (-2.58 Prozent auf 6.03 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 34’116’443 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.826 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 12.53 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Cogent Communications-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch