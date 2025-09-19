Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Funding Circle Holdings Aktie 43565869 / GB00BG0TPX62

19.09.2025 17:45:45

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

1.29 EUR 0.00%
19-Sep-2025 / 16:45 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

19 September 2025

 

Transaction in own shares

The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

19 September 2025

Number of ordinary shares purchased:

65,323

Highest price paid per share:

124.20p

Lowest price paid per share:

119.80p

Volume weighted average price paid per share:

122.0245p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 306,210,267 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (306,210,267) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

122.0245p

65,323

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

664

121.00

09:10:42

00353894870TRLO1

XLON

22

121.60

09:10:43

00353894899TRLO1

XLON

623

121.00

09:11:03

00353895050TRLO1

XLON

334

121.00

09:11:05

00353895072TRLO1

XLON

340

121.00

09:11:05

00353895073TRLO1

XLON

61

120.80

09:18:36

00353897412TRLO1

XLON

567

120.80

09:18:36

00353897413TRLO1

XLON

218

121.00

09:35:46

00353903515TRLO1

XLON

641

120.60

09:41:08

00353904527TRLO1

XLON

647

120.60

09:43:21

00353905385TRLO1

XLON

797

121.00

09:51:02

00353906934TRLO1

XLON

640

120.80

10:06:26

00353912555TRLO1

XLON

640

120.80

10:06:26

00353912556TRLO1

XLON

1278

120.60

10:10:39

00353914595TRLO1

XLON

458

120.80

10:28:48

00353922762TRLO1

XLON

389

120.80

10:28:48

00353922763TRLO1

XLON

656

120.60

10:29:32

00353922967TRLO1

XLON

656

120.20

10:47:01

00353937616TRLO1

XLON

638

120.40

10:47:02

00353937635TRLO1

XLON

621

120.20

10:47:02

00353937639TRLO1

XLON

663

120.20

10:53:27

00353941803TRLO1

XLON

669

120.20

10:53:27

00353941804TRLO1

XLON

616

120.20

10:53:32

00353941852TRLO1

XLON

272

120.20

10:53:32

00353941853TRLO1

XLON

669

120.00

10:53:32

00353941854TRLO1

XLON

600

119.80

10:53:32

00353941859TRLO1

XLON

69

119.80

10:53:32

00353941860TRLO1

XLON

1346

120.00

11:29:58

00353945350TRLO1

XLON

930

120.60

11:37:06

00353945474TRLO1

XLON

582

120.60

11:37:06

00353945475TRLO1

XLON

720

120.40

11:37:41

00353945481TRLO1

XLON

1949

120.40

11:37:41

00353945482TRLO1

XLON

404

121.20

11:51:01

00353946143TRLO1

XLON

604

121.20

11:51:01

00353946144TRLO1

XLON

262

120.80

11:51:01

00353946145TRLO1

XLON

264

120.80

11:51:01

00353946146TRLO1

XLON

88

120.80

11:51:01

00353946147TRLO1

XLON

29

120.80

11:51:01

00353946148TRLO1

XLON

515

121.00

11:51:01

00353946149TRLO1

XLON

128

121.00

11:51:01

00353946150TRLO1

XLON

40

120.80

11:51:02

00353946153TRLO1

XLON

61

120.80

11:51:02

00353946154TRLO1

XLON

640

122.00

12:08:03

00353947287TRLO1

XLON

614

122.00

12:08:03

00353947288TRLO1

XLON

647

122.00

12:15:29

00353947603TRLO1

XLON

647

122.00

12:15:29

00353947604TRLO1

XLON

626

121.60

12:20:41

00353947712TRLO1

XLON

92

121.80

12:20:41

00353947713TRLO1

XLON

613

121.60

12:25:36

00353947942TRLO1

XLON

211

122.80

13:56:00

00353949964TRLO1

XLON

422

122.80

13:56:00

00353949965TRLO1

XLON

615

122.80

13:56:58

00353949980TRLO1

XLON

531

123.00

13:57:25

00353949990TRLO1

XLON

303

123.40

14:12:01

00353950497TRLO1

XLON

312

123.40

14:12:01

00353950498TRLO1

XLON

154

124.20

14:17:52

00353950823TRLO1

XLON

218

124.20

14:17:52

00353950824TRLO1

XLON

322

124.20

14:17:52

00353950825TRLO1

XLON

650

123.80

14:18:39

00353950846TRLO1

XLON

650

124.00

14:18:39

00353950847TRLO1

XLON

643

123.60

14:18:40

00353950848TRLO1

XLON

1107

123.60

14:19:53

00353950866TRLO1

XLON

615

123.40

14:19:53

00353950867TRLO1

XLON

141

123.60

14:20:02

00353950869TRLO1

XLON

37

123.60

14:21:14

00353950900TRLO1

XLON

664

123.40

14:30:52

00353951209TRLO1

XLON

662

123.60

14:32:05

00353951236TRLO1

XLON

653

123.20

14:32:05

00353951243TRLO1

XLON

3468

123.20

14:32:05

00353951244TRLO1

XLON

306

123.20

14:32:05

00353951245TRLO1

XLON

1174

123.20

14:32:05

00353951246TRLO1

XLON

118

123.40

14:32:08

00353951252TRLO1

XLON

1200

123.40

14:32:08

00353951253TRLO1

XLON

267

123.40

14:32:08

00353951254TRLO1

XLON

650

123.20

14:32:18

00353951280TRLO1

XLON

656

122.80

14:34:23

00353951368TRLO1

XLON

166

122.80

14:36:20

00353951491TRLO1

XLON

659

122.80

14:36:20

00353951492TRLO1

XLON

46

122.40

14:40:52

00353951709TRLO1

XLON

598

122.40

14:40:52

00353951710TRLO1

XLON

103

122.40

14:41:32

00353951802TRLO1

XLON

647

122.20

14:46:42

00353952304TRLO1

XLON

1268

122.20

14:46:42

00353952305TRLO1

XLON

606

122.20

14:46:42

00353952306TRLO1

XLON

646

122.00

15:08:14

00353953208TRLO1

XLON

646

122.00

15:08:14

00353953209TRLO1

XLON

646

122.00

15:08:14

00353953210TRLO1

XLON

484

122.00

15:08:14

00353953211TRLO1

XLON

1876

122.60

15:49:42

00353954838TRLO1

XLON

357

122.60

15:50:08

00353954870TRLO1

XLON

1519

122.60

15:50:08

00353954871TRLO1

XLON

235

122.80

15:50:23

00353954876TRLO1

XLON

2001

122.60

15:52:26

00353954942TRLO1

XLON

391

122.80

15:52:39

00353954975TRLO1

XLON

1628

122.80

15:52:39

00353954976TRLO1

XLON

1969

122.60

15:52:47

00353954979TRLO1

XLON

1230

122.40

15:55:25

00353955120TRLO1

XLON

122

122.60

15:55:25

00353955121TRLO1

XLON

1315

122.40

15:55:25

00353955122TRLO1

XLON

240

122.80

15:58:40

00353955297TRLO1

XLON

362

122.80

15:58:40

00353955298TRLO1

XLON

63

122.80

16:03:25

00353955645TRLO1

XLON

138

123.00

16:09:35

00353956179TRLO1

XLON

1164

123.00

16:09:35

00353956180TRLO1

XLON

144

123.00

16:09:35

00353956181TRLO1

XLON

398

123.00

16:09:35

00353956182TRLO1

XLON

658

122.80

16:10:01

00353956198TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 402548
EQS News ID: 2200788

 
End of Announcement EQS News Service