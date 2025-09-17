Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.09.2025 18:11:45

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings
1.29 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

17-Sep-2025 / 17:11 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

17 September 2025

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

17 September 2025

Number of ordinary shares purchased:

92,779

Highest price paid per share:

120.40p

Lowest price paid per share:

118.60p

Volume weighted average price paid per share:

119.7267p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 306,356,250 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (306,356,250) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

119.7267p

92,779

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

548

119.60

09:06:28

00353585961TRLO1

XLON

696

119.60

09:06:28

00353585960TRLO1

XLON

618

118.80

09:14:46

00353590276TRLO1

XLON

224

119.00

09:15:04

00353590593TRLO1

XLON

460

119.00

09:15:04

00353590592TRLO1

XLON

380

119.00

09:15:04

00353590591TRLO1

XLON

488

119.00

09:15:04

00353590590TRLO1

XLON

70

119.00

09:15:04

00353590595TRLO1

XLON

35

119.00

09:15:04

00353590594TRLO1

XLON

490

118.60

09:15:04

00353590597TRLO1

XLON

172

118.60

09:15:04

00353590596TRLO1

XLON

419

118.80

10:18:37

00353618418TRLO1

XLON

457

118.80

10:18:37

00353618417TRLO1

XLON

169

118.80

10:18:37

00353618419TRLO1

XLON

35

118.80

10:18:37

00353618428TRLO1

XLON

3411

120.00

10:18:42

00353618456TRLO1

XLON

1252

120.00

10:18:45

00353618479TRLO1

XLON

1264

119.80

10:18:50

00353618506TRLO1

XLON

509

120.40

10:18:50

00353618507TRLO1

XLON

101

120.20

10:18:50

00353618508TRLO1

XLON

1205

120.20

10:18:53

00353618527TRLO1

XLON

309

120.40

10:19:16

00353618660TRLO1

XLON

357

120.40

10:19:16

00353618661TRLO1

XLON

171

120.40

10:19:25

00353618766TRLO1

XLON

649

120.00

10:20:00

00353618956TRLO1

XLON

181

120.00

10:21:55

00353619637TRLO1

XLON

362

120.00

10:21:55

00353619636TRLO1

XLON

160

120.00

10:22:01

00353619677TRLO1

XLON

1294

119.80

10:22:01

00353619678TRLO1

XLON

571

119.80

10:22:01

00353619679TRLO1

XLON

1283

119.40

10:22:01

00353619680TRLO1

XLON

178

119.20

10:31:50

00353624946TRLO1

XLON

364

119.20

10:31:50

00353624945TRLO1

XLON

109

119.20

10:31:50

00353624944TRLO1

XLON

644

119.20

10:36:29

00353628543TRLO1

XLON

36

119.20

10:41:06

00353631602TRLO1

XLON

502

119.20

10:41:06

00353631601TRLO1

XLON

106

119.20

10:41:06

00353631600TRLO1

XLON

8

119.60

10:43:11

00353633157TRLO1

XLON

70

119.60

10:43:11

00353633156TRLO1

XLON

627

119.20

11:10:06

00353641285TRLO1

XLON

628

119.20

11:10:06

00353641284TRLO1

XLON

102

119.20

11:10:06

00353641287TRLO1

XLON

1200

119.20

11:10:06

00353641286TRLO1

XLON

190

119.20

11:17:32

00353641653TRLO1

XLON

332

119.20

11:17:32

00353641652TRLO1

XLON

166

119.20

11:17:32

00353641651TRLO1

XLON

175

119.20

11:17:32

00353641654TRLO1

XLON

295

119.00

11:31:22

00353642097TRLO1

XLON

336

119.00

11:31:22

00353642096TRLO1

XLON

637

119.20

13:35:07

00353646711TRLO1

XLON

8

119.20

13:35:07

00353646710TRLO1

XLON

161

119.80

14:08:38

00353648128TRLO1

XLON

680

119.80

14:08:38

00353648127TRLO1

XLON

305

119.80

14:08:38

00353648126TRLO1

XLON

420

119.80

14:08:38

00353648125TRLO1

XLON

164

119.80

14:08:38

00353648129TRLO1

XLON

1338

119.60

14:08:38

00353648130TRLO1

XLON

497

119.20

14:25:04

00353648657TRLO1

XLON

784

119.20

14:25:04

00353648658TRLO1

XLON

171

119.80

14:30:53

00353648996TRLO1

XLON

613

119.80

14:30:53

00353648995TRLO1

XLON

257

119.80

14:30:53

00353648994TRLO1

XLON

24142

120.00

14:32:04

00353649076TRLO1

XLON

582

120.00

14:32:04

00353649075TRLO1

XLON

2837

120.00

14:32:04

00353649074TRLO1

XLON

738

119.60

14:32:04

00353649077TRLO1

XLON

738

119.60

14:32:19

00353649090TRLO1

XLON

543

119.60

14:32:19

00353649089TRLO1

XLON

1293

119.80

14:34:07

00353649180TRLO1

XLON

39

120.00

14:35:50

00353649244TRLO1

XLON

126

120.00

14:35:50

00353649243TRLO1

XLON

2066

120.00

14:35:50

00353649242TRLO1

XLON

649

119.80

14:35:50

00353649245TRLO1

XLON

662

120.00

14:36:18

00353649275TRLO1

XLON

650

119.80

14:36:27

00353649278TRLO1

XLON

1776

120.00

14:37:45

00353649326TRLO1

XLON

1048

119.80

14:37:46

00353649327TRLO1

XLON

225

119.80

14:37:46

00353649328TRLO1

XLON

622

120.00

14:38:28

00353649344TRLO1

XLON

1239

119.80

14:38:31

00353649347TRLO1

XLON

242

119.80

14:38:42

00353649357TRLO1

XLON

1012

119.80

14:38:42

00353649356TRLO1

XLON

617

119.80

14:40:47

00353649662TRLO1

XLON

645

119.60

14:41:46

00353649737TRLO1

XLON

624

119.40

14:41:46

00353649738TRLO1

XLON

510

119.40

14:45:35

00353649955TRLO1

XLON

635

119.80

14:48:08

00353650134TRLO1

XLON

635

119.80

14:48:56

00353650179TRLO1

XLON

621

119.80

14:54:28

00353650532TRLO1

XLON

648

119.80

14:54:36

00353650533TRLO1

XLON

625

120.00

14:59:30

00353650688TRLO1

XLON

618

119.80

14:59:48

00353650739TRLO1

XLON

649

120.00

15:07:26

00353651104TRLO1

XLON

653

120.00

15:14:44

00353651446TRLO1

XLON

649

119.60

15:24:02

00353651812TRLO1

XLON

671

119.40

15:24:02

00353651813TRLO1

XLON

673

119.20

15:35:39

00353652324TRLO1

XLON

674

119.20

15:35:39

00353652323TRLO1

XLON

666

119.20

15:43:30

00353652720TRLO1

XLON

261

119.40

15:45:27

00353652893TRLO1

XLON

357

119.40

15:45:27

00353652892TRLO1

XLON

316

119.40

15:52:19

00353653664TRLO1

XLON

106

119.40

15:52:19

00353653663TRLO1

XLON

199

119.40

15:52:19

00353653662TRLO1

XLON

80

119.40

15:54:17

00353653834TRLO1

XLON

185

119.40

15:54:17

00353653833TRLO1

XLON

361

119.40

15:54:17

00353653832TRLO1

XLON

88

119.40

15:55:32

00353653894TRLO1

XLON

534

119.40

15:55:32

00353653893TRLO1

XLON

335

119.40

15:56:49

00353653927TRLO1

XLON

173

119.40

15:56:49

00353653926TRLO1

XLON

119

119.40

15:56:49

00353653925TRLO1

XLON

466

119.40

15:58:04

00353654004TRLO1

XLON

160

119.40

15:58:04

00353654003TRLO1

XLON

252

119.40

15:59:20

00353654104TRLO1

XLON

184

119.40

15:59:20

00353654103TRLO1

XLON

190

119.40

15:59:20

00353654102TRLO1

XLON

581

119.00

16:00:17

00353654155TRLO1

XLON

175

119.60

16:04:55

00353654344TRLO1

XLON

195

119.60

16:04:55

00353654345TRLO1

XLON

181

119.60

16:04:56

00353654346TRLO1

XLON

189

119.60

16:04:57

00353654347TRLO1

XLON

171

119.60

16:05:15

00353654376TRLO1

XLON

191

119.60

16:05:30

00353654380TRLO1

XLON

617

119.40

16:05:45

00353654394TRLO1

XLON

1236

119.40

16:05:45

00353654393TRLO1

XLON

673

119.40

16:05:50

00353654402TRLO1

XLON

673

119.40

16:06:22

00353654439TRLO1

XLON

95

119.20

16:12:10

00353654858TRLO1

XLON

243

119.60

16:19:43

00353655400TRLO1

XLON

12

119.60

16:19:43

00353655398TRLO1

XLON

580

119.60

16:19:43

00353655397TRLO1

XLON

116

119.60

16:19:43

00353655396TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 402224
EQS News ID: 2199346

 
End of Announcement EQS News Service