02.09.2025 18:45:06

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings
1.61 EUR -1.83%
Kaufen Verkaufen

Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

02-Sep-2025 / 17:45 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

2 September 2025

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

2 September 2025

Number of ordinary shares purchased:

99,349

Highest price paid per share:

145.40p

Lowest price paid per share:

138.40p

Volume weighted average price paid per share:

142.2450p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 307,385,338 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (307,385,338) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

142.2450p

99,349

 

Individual information:

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

1064

145.40

09:30:50

00351740732TRLO1

XLON

1029

144.40

09:30:50

00351740735TRLO1

XLON

1053

144.20

09:30:50

00351740737TRLO1

XLON

1084

144.40

09:30:53

00351740768TRLO1

XLON

1084

144.00

09:30:54

00351740782TRLO1

XLON

534

144.40

09:33:28

00351742393TRLO1

XLON

1036

144.40

09:33:28

00351742394TRLO1

XLON

200

144.40

09:34:42

00351743026TRLO1

XLON

276

144.20

09:39:56

00351745947TRLO1

XLON

275

144.20

09:39:56

00351745948TRLO1

XLON

600

144.20

09:40:39

00351746449TRLO1

XLON

300

144.40

09:40:59

00351746653TRLO1

XLON

100

144.40

09:41:31

00351747091TRLO1

XLON

517

144.80

09:41:49

00351747247TRLO1

XLON

162

144.80

09:41:59

00351747424TRLO1

XLON

700

144.80

09:42:10

00351747624TRLO1

XLON

100

144.80

09:42:24

00351747717TRLO1

XLON

552

144.60

09:42:59

00351748033TRLO1

XLON

515

144.60

09:42:59

00351748034TRLO1

XLON

200

144.60

10:17:06

00351764846TRLO1

XLON

346

144.60

10:17:07

00351764852TRLO1

XLON

546

144.40

10:47:47

00351780271TRLO1

XLON

1034

144.40

10:47:47

00351780272TRLO1

XLON

533

144.40

11:21:48

00351787475TRLO1

XLON

510

144.00

11:21:48

00351787476TRLO1

XLON

212

143.60

11:21:54

00351787480TRLO1

XLON

321

143.60

11:22:00

00351787549TRLO1

XLON

212

143.60

11:22:00

00351787550TRLO1

XLON

859

143.60

11:24:57

00351787712TRLO1

XLON

545

143.40

11:28:55

00351787860TRLO1

XLON

518

143.20

11:28:56

00351787888TRLO1

XLON

9

143.20

11:28:57

00351787889TRLO1

XLON

83

143.20

11:28:57

00351787890TRLO1

XLON

950

143.20

11:29:10

00351787916TRLO1

XLON

132

143.20

11:29:20

00351787925TRLO1

XLON

134

143.20

11:29:34

00351787928TRLO1

XLON

500

143.20

11:29:45

00351787930TRLO1

XLON

300

143.20

11:30:43

00351787999TRLO1

XLON

523

143.20

11:30:43

00351788000TRLO1

XLON

166

143.20

11:30:57

00351788008TRLO1

XLON

200

143.20

11:31:12

00351788013TRLO1

XLON

523

143.20

11:31:12

00351788014TRLO1

XLON

300

143.20

11:31:36

00351788037TRLO1

XLON

509

143.00

11:39:03

00351788192TRLO1

XLON

500

143.00

11:42:33

00351788274TRLO1

XLON

136

143.00

11:42:33

00351788275TRLO1

XLON

300

143.20

11:42:58

00351788293TRLO1

XLON

200

143.20

11:44:13

00351788314TRLO1

XLON

165

143.20

11:44:21

00351788319TRLO1

XLON

200

143.20

11:44:42

00351788328TRLO1

XLON

200

143.20

11:46:15

00351788352TRLO1

XLON

509

143.00

11:48:42

00351788428TRLO1

XLON

300

143.00

11:52:16

00351788546TRLO1

XLON

525

142.80

11:52:18

00351788557TRLO1

XLON

524

143.00

11:55:59

00351788699TRLO1

XLON

548

142.80

11:56:00

00351788700TRLO1

XLON

216

143.00

11:56:00

00351788701TRLO1

XLON

136

143.00

11:56:00

00351788702TRLO1

XLON

30000

143.00

11:58:06

00351788814TRLO1

XLON

134

143.20

12:02:20

00351789015TRLO1

XLON

500

143.20

12:02:35

00351789023TRLO1

XLON

523

143.20

12:02:35

00351789024TRLO1

XLON

300

143.20

12:03:08

00351789033TRLO1

XLON

200

143.20

12:03:31

00351789041TRLO1

XLON

140

143.20

12:03:55

00351789055TRLO1

XLON

523

143.20

12:03:55

00351789056TRLO1

XLON

200

143.20

12:04:53

00351789076TRLO1

XLON

523

143.20

12:04:53

00351789077TRLO1

XLON

500

143.20

12:16:42

00351789519TRLO1

XLON

523

143.20

12:16:42

00351789520TRLO1

XLON

5

143.20

12:17:01

00351789524TRLO1

XLON

300

143.20

12:17:14

00351789530TRLO1

XLON

1047

143.00

12:30:10

00351789962TRLO1

XLON

1037

142.80

12:46:26

00351790524TRLO1

XLON

1098

142.60

12:49:15

00351790592TRLO1

XLON

134

142.60

12:49:19

00351790593TRLO1

XLON

408

142.80

12:50:01

00351790609TRLO1

XLON

1455

142.80

12:50:01

00351790610TRLO1

XLON

665

142.80

12:50:01

00351790611TRLO1

XLON

1427

142.80

12:50:01

00351790612TRLO1

XLON

66

142.80

12:56:39

00351790737TRLO1

XLON

557

142.60

12:56:52

00351790741TRLO1

XLON

533

142.20

12:59:26

00351790802TRLO1

XLON

500

141.80

13:09:14

00351791227TRLO1

XLON

45

141.80

13:18:56

00351791458TRLO1

XLON

500

141.80

13:18:56

00351791459TRLO1

XLON

555

141.60

13:20:49

00351791552TRLO1

XLON

549

141.40

13:28:02

00351791987TRLO1

XLON

539

141.00

13:32:41

00351792135TRLO1

XLON

531

141.00

13:39:26

00351792395TRLO1

XLON

531

140.80

13:54:55

00351793491TRLO1

XLON

524

141.00

14:02:12

00351793951TRLO1

XLON

524

140.60

14:07:51

00351794221TRLO1

XLON

512

140.60

14:07:51

00351794222TRLO1

XLON

2605

140.00

14:07:52

00351794223TRLO1

XLON

521

139.80

14:07:52

00351794224TRLO1

XLON

2

139.40

14:08:12

00351794236TRLO1

XLON

551

140.00

14:08:39

00351794245TRLO1

XLON

535

140.20

14:14:42

00351794485TRLO1

XLON

525

139.80

14:23:15

00351794968TRLO1

XLON

534

139.20

14:30:46

00351795555TRLO1

XLON

678

139.20

14:40:17

00351796379TRLO1

XLON

509

140.40

14:57:55

00351797647TRLO1

XLON

509

140.40

14:57:55

00351797648TRLO1

XLON

509

140.40

14:57:55

00351797649TRLO1

XLON

472

140.20

15:10:54

00351798273TRLO1

XLON

67

140.20

15:10:54

00351798274TRLO1

XLON

200

140.20

15:10:54

00351798275TRLO1

XLON

85

140.80

15:11:27

00351798313TRLO1

XLON

300

140.80

15:13:49

00351798438TRLO1

XLON

500

140.60

15:14:14

00351798457TRLO1

XLON

533

140.60

15:14:14

00351798458TRLO1

XLON

991

140.60

15:17:22

00351798676TRLO1

XLON

977

140.20

15:18:14

00351798710TRLO1

XLON

136

140.20

15:18:14

00351798711TRLO1

XLON

1055

139.80

15:18:17

00351798713TRLO1

XLON

14

139.80

15:20:11

00351798830TRLO1

XLON

218

139.80

15:20:11

00351798831TRLO1

XLON

7

139.60

15:20:43

00351798864TRLO1

XLON

232

139.60

15:20:43

00351798865TRLO1

XLON

524

139.60

15:40:05

00351800092TRLO1

XLON

523

139.60

15:40:05

00351800093TRLO1

XLON

1032

139.20

15:43:09

00351800240TRLO1

XLON

378

139.00

15:43:47

00351800283TRLO1

XLON

516

139.20

15:55:52

00351800924TRLO1

XLON

533

139.20

16:04:52

00351801383TRLO1

XLON

1639

139.00

16:08:56

00351802036TRLO1

XLON

2082

139.00

16:08:56

00351802037TRLO1

XLON

512

138.80

16:11:14

00351802323TRLO1

XLON

542

138.60

16:14:24

00351802592TRLO1

XLON

557

138.40

16:16:00

00351802732TRLO1

XLON

2412

139.00

16:19:21

00351803023TRLO1

XLON

921

139.00

16:19:21

00351803024TRLO1

XLON

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 400618
EQS News ID: 2192234

 
End of Announcement EQS News Service

