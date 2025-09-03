Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
u-blox-Angebot: UEK erklärt Konkurrenzangebots-Klausel für ungültig - Aktie aber fest
SGS-Aktie profitiert: Übernahme von Fulcrum Robotics
Deutsche Bank-Aktie rot: Deutsche Bank will von Übernahmen derzeit nichts wissen
US-Gericht: Google muss Chrome und Android nicht verkaufen - Alphabet-Aktie springt an
Die sichersten ETFs der Welt im Überblick
Qualitätsdividendenzahlung 03.09.2025 14:03:18

FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: Über diese Dividende können sich Ashtead-Aktionäre freuen

FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: Über diese Dividende können sich Ashtead-Aktionäre freuen

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Ashtead
50.03 CHF -10.65%
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Ashtead am 02.09.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.82 GBP je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 2.50 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Ashtead beträgt 424.88 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 22.45 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Blick

Via London beendete der Ashtead-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 53.76 GBP. Der Ashtead-Titel wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Ashtead-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Der Ashtead-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2.06 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1.37 Prozent.

Ashtead-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Ashtead via London 109.35 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 139.18 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Ashtead

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.06 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1.46 Prozent reduzieren.

Kerndaten von Dividenden-Titel Ashtead

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Ashtead steht aktuell bei 22.918 Mrd. GBP. Das Ashtead-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 14.75. Im Jahr 2025 erzielte Ashtead einen Umsatz von 8.426 Mrd.GBP sowie ein EPS von 2.71 GBP.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

09:48 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
09:24 Marktüberblick: Goldpreis markiert Rekordhoch
08:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips unter Druck
02.09.25 Logo WHS Salesforce Aktienanalyse – führender Anbieter von cloudbasierter Software für CRM vor den Zahlen
02.09.25 Julius Bär: 9.20% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf AXA SA
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’661.94 19.98 U80SSU
Short 12’972.42 13.25 B1LSOU
Short 13’420.09 8.90 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’177.62 03.09.2025 13:47:33
Long 11’684.50 19.98 SHFB5U
Long 11’399.00 13.69 BK5S8U
Long 10’902.56 8.77 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

