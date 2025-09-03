FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: Über diese Dividende können sich Ashtead-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Ashtead am 02.09.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.82 GBP je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 2.50 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Ashtead beträgt 424.88 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 22.45 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Blick

Via London beendete der Ashtead-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 53.76 GBP. Der Ashtead-Titel wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Ashtead-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Der Ashtead-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2.06 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1.37 Prozent.

Ashtead-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Ashtead via London 109.35 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 139.18 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Ashtead

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.06 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1.46 Prozent reduzieren.

Kerndaten von Dividenden-Titel Ashtead

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Ashtead steht aktuell bei 22.918 Mrd. GBP. Das Ashtead-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 14.75. Im Jahr 2025 erzielte Ashtead einen Umsatz von 8.426 Mrd.GBP sowie ein EPS von 2.71 GBP.

