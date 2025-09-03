Ashtead Aktie 370440 / GB0000536739
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Qualitätsdividendenzahlung
|
03.09.2025 14:03:18
FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: Über diese Dividende können sich Ashtead-Aktionäre freuen
Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Ashtead am 02.09.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.82 GBP je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 2.50 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Ashtead beträgt 424.88 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 22.45 Prozent an.
Ausschüttungsrendite im Blick
Via London beendete der Ashtead-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 53.76 GBP. Der Ashtead-Titel wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Ashtead-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Der Ashtead-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2.06 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1.37 Prozent.
Ashtead-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Ashtead via London 109.35 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 139.18 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Ashtead
Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.06 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1.46 Prozent reduzieren.
Kerndaten von Dividenden-Titel Ashtead
Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Ashtead steht aktuell bei 22.918 Mrd. GBP. Das Ashtead-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 14.75. Im Jahr 2025 erzielte Ashtead einen Umsatz von 8.426 Mrd.GBP sowie ein EPS von 2.71 GBP.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Ashtead plc
|
09:28
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
07:01
|Ausblick: Ashtead stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
02.09.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Börse London: FTSE 100 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
01.09.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 legt zu (finanzen.ch)
Analysen zu Ashtead plc
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung zur Wochenmitte: SMI und DAX ziehen an - Märkte in Fernost schliessen mit Abschlägen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlicher, während auch der deutsche Leitindex wieder zulegen kann. Unterdessen ging es für die asiatischen Indizes am Mittwoch nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}