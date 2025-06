Freundlicher Handel in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende

Letztendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.03 Prozent fester bei 6’000.36 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 47.050 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5’993.94 Zählern und damit 0.920 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’939.30 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’016.87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’978.63 Zählern.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 1.76 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 06.05.2025, den Wert von 5’606.91 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 06.03.2025, bei 5’738.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’352.96 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2.25 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Palantir (+ 6.51 Prozent auf 127.72 USD), Moderna (+ 5.13 Prozent auf 27.46 USD), United Airlines (+ 4.83 Prozent auf 84.23 USD), Delta Air Lines (+ 4.32 Prozent auf 50.95 USD) und Teradyne (+ 4.27 Prozent auf 85.23 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Broadcom (-5.00 Prozent auf 246.93 USD), The Mosaic (-4.40 Prozent auf 34.80 USD), Newmont (-3.94 Prozent auf 52.36 USD), Pool (-3.69 Prozent auf 297.08 USD) und Dollar Tree (-2.24 Prozent auf 94.50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 37’510’540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.044 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch