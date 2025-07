Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Dienstagmittag stärker

Um 18:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.08 Prozent höher bei 44’356.66 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17.755 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.102 Prozent auf 44’368.40 Punkte an der Kurstafel, nach 44’323.07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 44’463.90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 44’272.60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 42’206.82 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 22.04.2025, den Wert von 39’186.98 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 22.07.2024, einen Stand von 40’415.44 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 4.63 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2.38 Prozent auf 81.20 USD), Amgen (+ 2.23 Prozent auf 302.48 USD), Caterpillar (+ 1.20 Prozent auf 414.99 USD), Johnson Johnson (+ 1.17 Prozent auf 166.29 USD) und Travelers (+ 1.17 Prozent auf 266.31 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Sherwin-Williams (-2.62 Prozent auf 332.35 USD), NVIDIA (-1.79 Prozent auf 168.32 USD), 3M (-1.35 Prozent auf 150.76 USD), Amazon (-1.05 Prozent auf 226.89 USD) und IBM (-1.04 Prozent auf 281.76 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 22’296’278 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.577 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Merck-Aktie hat mit 8.96 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch