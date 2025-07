Freundlicher Handel: CAC 40 steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Der CAC 40 kletterte im Euronext-Handel letztendlich um 1.29 Prozent auf 7’822.00 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.347 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.937 Prozent fester bei 7’794.42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’722.09 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’822.02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’783.65 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0.617 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 17.06.2025, bei 7’683.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7’285.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2024, wurde der CAC 40 auf 7’570.81 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5.79 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’257.88 Punkten. Bei 6’763.76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 377’128 Aktien gehandelt. Mit 253.706 Mrd. Euro weist die Hermès (Hermes International)-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch