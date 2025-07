NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Ken Herbert kappte seine Schätzungen für das zweite Quartal nach den letzten Signalen des Flugzeugbauers vor dem Zwischenbericht. Es habe etwas weniger Auslieferungen gegeben und der Modell-Mix sei leicht negativ, schrieb der Experte in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/ag/jha/;