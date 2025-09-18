Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich wird am Mittag ausgebremst

Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 237,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'754 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 236,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 238,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'284 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Bei 249,00 CHF erreichte der Titel am 27.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 4,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 185,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 28,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,55 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 5,70 CHF aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 05.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,73 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie leichter: Autonome Shuttlebusse transportieren jetzt auch Mitarbeitende

Flughafen Zürich-Aktie etwas fester: Rekordkurs setzt sich im August fort - Passagiere weniger ausgabefreudig

Flughafen Zürich-Aktie dennoch rot: Flughafen Zürich verzeichnet auch im August mehr Flugbewegungen