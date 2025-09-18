Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.09.2025 12:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich wird am Mittag ausgebremst

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 237,00 CHF.

Flughafen Zürich
238.61 CHF -0.77%
Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 237,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'754 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 236,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 238,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'284 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Bei 249,00 CHF erreichte der Titel am 27.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 4,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 185,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 28,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,55 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 5,70 CHF aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 05.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,73 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

