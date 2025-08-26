Flughafen Zürich-Aktie: Flughafen Zürich steigert im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn

Die Gewinnprognosen für das Gesamtjahr wurden nach oben angepasst.

Der Umsatz nahm dank des gestiegenen Passagieraufkommens um 2 Prozent auf 641 Millionen Franken zu, wie der Flughafenbetreiber am Dienstag mitteilte. Der Flugbereich legte dabei um 4 Prozent auf 327 Millionen zu. Der Umsatz aus dem Nichtflug-Bereich, auf den insbesondere die Erträge aus den Immobilien und dem internationalen Geschäft entfallen, ging dagegen um 1 Prozent auf 313 Millionen zurück.

Die Betriebskosten sanken um 1 Prozent auf 282 Millionen Franken. Entsprechend lag der operative Gewinn (EBITDA) 3 Prozent höher bei 359 Millionen. Der Reingewinn nahm um 6 Prozent auf 161 Millionen Franken zu.

Die Erwartungen der Analysten wurden damit auf Stufe Umsatz erfüllt und bei den Gewinnzahlen klar übertroffen.

Prognosen erhöht

Für das laufende Jahr zeigte sich der Flughafenbetreiber etwas zuversichtlicher als noch im Frühjahr. Das Management rechnet weiterhin damit, dass 2025 mit "rund" 32 Millionen Passagieren erstmals der Passagierrekord von 31,5 Millionen aus dem Jahr 2019 übertroffen wird. Im vergangenen Jahr waren es 31,2 Millionen.

Der Betriebsgewinn (EBITDA) wird neu leicht über dem Vorjahr erwartet und der Reingewinn auf Vorjahreshöhe. Damit werden die bisherigen Prognosen eines stabilen operativen und eines leicht rückläufigen Reingewinns nach oben korrigiert. Der Flughafen im indischen Noida soll derweil in Kürze eröffnet werden, so die Meldung.

Der Flughafen Zürich will den Flughafen Noida in Indien noch in diesem Jahr eröffnen. Mit der anstehenden Inbetriebnahme tritt das grösste internationale Projekt des Unternehmens mit Verzögerungen in eine entscheidende Phase ein.

Im ersten Halbjahr 2025 seien wesentliche Bauabschnitte abgeschlossen worden, teilte der Flughafen Zürich am Dienstag mit den Halbjahreszahlen mit. So seien die Arbeiten auf der Luftseite beendet und die verkehrstechnische Erschliessung auf der Landseite hergestellt. Auch der Tower sei bereits für den Betrieb bereit.

Gemäss dem ursprünglichen Zeitplan war die Eröffnung des Flughafens in Noida bereits per Ende 2024 vorgesehen. Das erwartete Eröffnungsdatum wurde dann auf Mitte 2025 verschoben, was sich nun ebenfalls als zu ambitioniert erwies. Bei einer Konzessionsdauer von 40 Jahren fielen diese Verzögerungen allerdings nicht ins Gewicht, kommentierte CEO Lukas Brosi damals die Verschiebung.

In den kommenden Monaten liegt der Schwerpunkt auf den Vorbereitungen zur Inbetriebnahme. So werde die Betriebsgenehmigung in den nächsten Wochen erwartet, heisst es. Die offizielle Eröffnung und der Beginn des kommerziellen Betriebs seien nun für das vierte Quartal 2025 vorgesehen.

Im laufenden Jahr hat der Flughafen Zürich bereits 111 Millionen Franken in das insgesamt auf 750 Millionen Franken veranschlagte Projekt investiert. Mit der Aufnahme des Betriebs würden denn auch im Jahr 2025 erstmals Abschreibungen und Zinsaufwendungen erstmals in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sichtbar, so die heutige Meldung.

