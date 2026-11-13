Finatext legte Quartalsergebnis vor

Finatext hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 3.93 JPY gegenüber 2.51 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Finatext im vergangenen Quartal 3.25 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Finatext 2.36 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch