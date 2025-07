NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Mittwochshandels

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.72 Prozent fester bei 22’864.91 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.432 Prozent höher bei 22’800.36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 22’702.25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 22’733.65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22’915.33 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.486 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.06.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 21’797.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2025, lag der NASDAQ 100 bei 19’145.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20’453.02 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9.01 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 22’915.33 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 4.67 Prozent auf 42.85 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.65 Prozent auf 415.41 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2.70 Prozent auf 478.97 USD), Align Technology (+ 2.56 Prozent auf 200.48 USD) und Palantir (+ 2.45 Prozent auf 143.13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen JDcom (-3.36 Prozent auf 31.60 USD), Monster Beverage (-3.28 Prozent auf 59.57 USD), Autodesk (-2.43 Prozent auf 307.27 USD), Adobe (-2.32 Prozent auf 373.38 USD) und Datadog A (-2.19 Prozent auf 142.75 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 39’883’942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.331 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.06 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch