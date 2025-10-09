|
Ferrari Stock Plunges 15% Following 2030 Strategic Plan Reveal
(RTTNews) - Ferrari N.V. (RACE) dropped 15.50% to close at $404.95, down $74.26, after the company unveiled its 2030 strategic plan during Capital Markets Day.
Despite raising its 2025 revenue guidance to at least 7.1 billion euros and setting a long-term revenue target of €9 billion by 2030, investors reacted negatively to the revised electric vehicle strategy and conservative long-term outlook.
The stock opened at $416.00, reached a high of $481.00 and a low of $403.38, with the previous close at $479.21. Trading occurred on the NYSE with a volume of 3,856,044 shares versus the average volume of 1,200,000. The 52-week range for RACE is $300.00-$515.00.
