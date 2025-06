Fehlende Impulse in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung wenig bewegt

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 21’719.69 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.122 Prozent höher bei 21’745.50 Punkten in den Mittwochshandel, nach 21’719.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21’660.52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21’863.00 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.291 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21’427.94 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 18.03.2025, bei 19’483.36 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19’908.86 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3.55 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 7.09 Prozent auf 74.95 USD), Enphase Energy (+ 4.18 Prozent auf 36.38 USD), Datadog A (+ 4.17 Prozent auf 130.04 USD), Intel (+ 3.32 Prozent auf 21.49 USD) und Lucid (+ 3.26 Prozent auf 2.22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil AppLovin A (-4.46 Prozent auf 344.37 USD), Lululemon Athletica (-2.78 Prozent auf 228.65 USD), Diamondback Energy (-2.71 Prozent auf 148.78 USD), KLA-Tencor (-2.45 Prozent auf 871.16 USD) und Workday A (-2.40 Prozent auf 236.88 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 45’709’001 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.087 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2025 weist die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch