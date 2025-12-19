EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Oktober leicht

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Oktober leicht gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 26 (Vormonat: 24) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 31 (32) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 236 (240) Milliarden Euro sanken und die Importe auf 205 (208) Milliarden Euro.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 13 (12) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein negativer Saldo von 3 (minus 4) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 16 (16) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Oktober ein Überschuss von 273 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Oktober 2024 waren es 536 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 88 (252) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalexporten von 49 (Import: 110) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 272 (170) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 321 (60) Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 04:17 ET (09:17 GMT)