EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Minusbereich

Um 12:28 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 6,85 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'678 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,90 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 168'742 Aktien.

Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 54,99 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 26,15 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -4,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 199.98 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208.73 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 5 Jahren gekostet

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet