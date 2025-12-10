|
EUREX/Kaum Bewegung in den DAX-Futures
DOW JONES--Kaum Bewegung gibt es am Mittwochmorgen in den DAX-Futures. Der Dezember-Kontrakt steigt um 4 auf 24.154 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.161 und das -tief bei 24.104 Punkten. Gewartet wird auf den Fed-Entscheid am Abend, der Umsatz ist daher mit 550 Kontrakten sehr gering.
