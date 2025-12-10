Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.12.2025 14:54:00

UBS-Aktie: Präsident wohl von US-Senatorin über mögliche Sitzverlegung befragt

UBS-Aktie: Präsident wohl von US-Senatorin über mögliche Sitzverlegung befragt

Die Gerüchte über eine mögliche Sitzverlegung der Grossbank UBS werfen auch in den USA Wellen.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die demokratische Senatorin Elizabeth Warren den UBS-Präsidenten Colm Kelleher brieflich nach seinen Gesprächen mit Finanzminister Scott Bessent bezüglich eines möglichen Umzugs befragt.

In dem vom Dienstag datierten Brief verlange Warren vom UBS-Präsidenten eine Zusammenfassung seiner Treffen mit Bessent und anderen US-Offiziellen zu diesem Thema, schreibt Bloomberg am Mittwoch. So wolle Warren insbesondere wissen, ob Kelleher Anreize für eine Sitzverlegung der Schweizer Grossbank angeboten worden seien - wie etwa günstige regulatorische Bedingungen und Behandlungen durch die Aufsichtsbehörden.

Eine Verlegung des UBS-Hauptsitzes in die USA wäre für die US-Senatorin ein Grund zur Sorge: Sie sieht grosse "regulatorische, rechtliche und finanzielle Herausforderungen" für die Steuerzahler im Zusammenhang mit der CS-Übernahme. "Es ist zutiefst beunruhigend, dass eine globale Too-Big-To-Fail-Bank offenbar aktiv nach einem neuen Heimatland sucht, um regulatorische Schutzmassnahmen zur Verhinderung von Finanzkrisen zu umgehen", zitiert Bloomberg den Brief der Senatorin.

Die "Financial Times" hatte Mitte November über ein Treffen von Kelleher mit US-Finanzminister Scott Bessent berichtet, bei dem über eine Verlegung des Hauptsitzes in die USA gesprochen worden sei. Allerdings hatte in der Folge UBS-Chef Sergio Ermotti an einer Analystenkonferenz einige Tage später die Diskussion um dieses Thema als "Bullshit" abgetan.

tp/cg

Zürich/Washington (awp)

