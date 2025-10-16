|
EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.55 Uhr 25,0 Punkte auf 24.241,0. In den Handel gegangen war er mit 24.266,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.279,0 und das -tief bei 24.230,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 275 Kontrakte.
ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?
💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
