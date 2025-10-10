|
10.10.2025 06:08:39
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt steigt gegen 06.08 Uhr 27,0 Punkte auf 24.765,0. In den Handel gegangen war er mit 24.787,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.787,0 und das Tagestief bei 24.744,0 Punkten.
Umgesetzt wurden bisher 333 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
October 10, 2025 00:09 ET (04:09 GMT)
