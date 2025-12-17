|
17.12.2025 05:56:39
EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.55 Uhr 26 Punkte auf 24.095. In den Handel gegangen war er mit 24.085 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.151 und das Tagestief bei 24.083 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 385 Kontrakte.
December 16, 2025 23:56 ET (04:56 GMT)
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
