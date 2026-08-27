EUREX/Bund-Future mit kleinen Abschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.12 Uhr 6 Ticks auf 124,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,11 Prozent und das -tief bei 123,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.439 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt dagegen um 6 Ticks auf 104,94 Prozent - der Bobl-Future um 2 Ticks auf 113,77 Prozent.

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August 27, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)