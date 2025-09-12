|
12.09.2025 05:56:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 13 Ticks niedriger bei 129,02 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,09, das -tief bei 129,02 Prozent. Umgesetzt wurden 2.024 Kontrakte.
