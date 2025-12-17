|
17.12.2025 05:57:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 9 Ticks niedriger bei 127,54 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,64, das -tief bei 127,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 3.504 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 16, 2025 23:58 ET (04:58 GMT)
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: SMI letztlich wenig bewegt -- DAX fährt schlussendlich Verluste ein -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Aktienmärkten in Fernost dominierten am Dienstag ebenfalls die Verkäufer das Geschehen.