Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’530 0.8%  SPI 17’270 0.7%  Dow 46’253 0.0%  DAX 24’181 -0.2%  Euro 0.9281 -0.2%  EStoxx50 5’605 1.0%  Gold 4’209 1.6%  Bitcoin 88’251 -2.8%  Dollar 0.7969 -0.5%  Öl 62.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Lindt-Aktie: Migros verhandelt über Preise
Beige Book der US-Fed: Wirtschaftliche Aktivität relativ stabil
Unzufrieden im Job? Diese Gründe sprechen für einen Wechsel
Anglo American-Aktie: Zugeständnisse an EU-Kartellbehörde
Trotz Absatzkrise: Analyst sieht grosses Potenzial für die Tesla-Aktie
Suche...
Plus500 Depot
16.10.2025 05:56:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 11 Ticks höher bei 130,11 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,03 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,14, das -tief bei 130,03 Prozent. Umgesetzt wurden 6.231 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 23:56 ET (03:56 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
15.10.25 Handelsstreit noch nicht vom Tisch
15.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltezone verteidigt
14.10.25 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’007.57 19.06 BP9SUU
Short 13’249.34 13.95 BTTSBU
Short 13’759.37 8.85 B19SNU
SMI-Kurs: 12’529.58 15.10.2025 17:31:50
Long 11’959.81 19.50 SRKBVU
Long 11’660.88 13.28 SSTBSU
Long 11’199.45 8.98 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind
D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs
Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf: Dow schlussendlich knapp im Minus -- SMI schliesst im Plus -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus
Plug Power-Aktie nach Höhenflug in Rot: Droht eine Blase bei Energieaktien?
DEUTZ Aktie News: DEUTZ verteidigt Stellung am Mittwochmittag
VW-Aktie leichter: CEO Blume spricht von "stürmischen Zeiten" - Zehntausende Stellen fallen weg

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
06:17 Horstmann neuer Chef von Drohnen-Hersteller Stark Defence
06:17 Schülervertreter zur Wehrpflicht: Erst mal mit uns reden
06:15 Kiesewetter: Entwaffnung der Hamas 'absolut notwendig'
06:14 Experte sieht 3D-Druck von Häusern als Zukunftstechnologie
06:13 Sparmaßnahmen: Kliniken warnen vor Schließungen und Wartelisten
06:09 Israel erwartet Aufhebung der Rüstungsexport-Beschränkungen
06:08 EU-Drohnenabwehr soll bis Ende 2026 starten
06:05 Trump: Indien will kein Öl mehr von Russland kaufen
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. Oktober 2025
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Oktober 2025